واشنطن: دول "معادية" قد تساعد مسرب وثائق البنتاغون على الفرار

قال مدّعون فدراليون إنّ الجندي الأمريكي المتهم بتسريب وثائق سرية لديه تاريخ في الإدلاء بتصريحات "عنيفة"، كما كان يملك العديد من الأسلحة.

جاء ذلك في الوقت الذي استمع فيه قاضٍ إلى طلب إطلاق سراحه بكفالة يوم الخميس.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إنّ جاك تيشيرا (21 عاماً) ربما لا يزال بإمكانه الوصول إلى وثائق سرية، مضيفة أنّ دولاً "معادية" قد تساعده على الفرار في حال أُطلق سراحه من السجن.

وأكّد المدّعون خلال جلسة استماع في ورسستر في ماساتشوستس، أنّ الجندي الشاب يشكّل "خطراً مستمرّاً" على الأمن القومي للولايات المتحدة، وأنّه يجب أن يبقى في السجن حتى محاكمته.

غير أنّ فريق الدفاع عن تيشيرا أكّد أنّ موكّله لم يعد بإمكانه الوصول إلى وثائق سرية، معتبراً أنّ الحكومة تبالغ بشأن التهديد الذي يشكّله على الأمن القومي.

وقال قاضي ولاية ماساتشوستس الذي ينظر في القضية، إنه سيصدر في موعد لاحق حكماً بشأن طلب تيشيرا الإفراج عنه لحين محاكمته.

والتحق الشاب بالقوات الجوية للحرس الوطني في أيلول/سبتمبر 2019 وكان متخصّصاً في تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات.

وكان تيشيرا يستغل منصبه وتصريحه الأمني من فئة "سرّي للغاية" للوصول إلى المستندات السرية التي تشاركها لاحقاً مع مجموعة خاصّة على شبكة "ديسكورد" الاجتماعية.