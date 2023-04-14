كيف ظهر جاك تيشيرا مسرب بيانات البنتاغون في أولى جلسات محاكمته؟
ظهر جاك دوجلاس تيشيرا بطل واقعة تسريب بيانات وزارة الداخلية الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، في أولى جلسات محاكمته، مرتدياً سترة بالزي الكاكي، وقد بدا عليه الهدوء.
ومثل العضو في الحرس الوطني التابع للقوات الجوية الأمريكية للمحاكمة أمام قاضٍ اتحادي في بوسطن، اليوم الجمعة؛ لمواجهة اتهامات بنقل مواد سرية والاحتفاظ بها بشكل غير قانوني.
واعتقل الشاب، البالغ من العمر 21 عاما، من جانب أفراد FBI، من منزله، ووجهت إليه لائحة اتهام بتسريب وثائق عسكرية شديدة السرية عبر الإنترنت.
وفي جلسة الاستماع، طلبت نادين بيليجريني، كبيرة المدعين للأمن القومي الاتحادي في بوسطن، احتجاز تيشيرا إلى حين المحاكمة، وتم تحديد جلسة استماع يوم الأربعاء.
وفي شكوى جنائية نُشرت اليوم الجمعة، وجهت إلى تيشيرا تهمة النسخ غير القانوني وحيازة سجلات دفاع سرية وقد تصل عقوبة كل جريمة إلى السجن 10 سنوات.
كما اتهم بارتكاب جريمة أخرى وهي قيام موظف بالولايات المتحدة بنقل سجلات سرية عن عمد إلى موقع غير مصرح به.
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في تصريح تحت القسم إن تيشيرا كان يحمل تصريحا أمنيا سريا للغاية منذ عام 2021، وكان يتمتع أيضا بإمكانية وصول حساسة حصرية إلى برامج أخرى شديدة السرية.
وتحدث تيشيرا مرتين فقط خلال الإجراءات الموجزة، وأجاب قائلا "نعم" حين سئل إذا كان يفهم حقه في التزام الصمت.
وأكد أنه قام بملء شهادة مالية قال القاضي إنها تظهر أن من حقه أن يمثله محام عام اتحادي.
وقد يواجه أي شخص يدان بنقل معلومات الدفاع الوطني عمدا عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن. ومن المحتمل أن يواجه تيشيرا عقوبة أطول اعتمادا على التهم الموجهة إليه.
وتم نشر الوثائق السرية المسربة على الإنترنت على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في مارس آذار وربما قبل ذلك، لكن لم يتم الكشف عن وجودها حتى نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي.
ويُعتقد أن تسريب الوثائق، التي نُشرت على نطاق كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، هو أخطر خرق أمني منذ ظهور أكثر من 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية على موقع ويكيليكس في عام 2010.
وما زال المسؤولون الأمريكيون يقيّمون الأضرار التي أحدثتها التسريبات والتي تضمنت سجلات تظهر تفاصيل مزعومة عن نقاط الضعف العسكرية الأوكرانية، ومعلومات حول الحلفاء، بما في ذلك إسرائيل وكوريا الجنوبية وتركيا.