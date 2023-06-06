نتنياهو يعين مستشارا إعلاميًا وصف بايدن بأنه "غير مؤهل"

مواطن عادي

وبعد توليه منصبه، أوضح تسيفيك المعروف بأنه قريب من نجل رئيس الوزراء يائير نتنياهو: "كنت مواطنًا عاديًا عندما كتبت تغريدات عن الرئيس بايدن".

وقال في تغريدة على تويتر: "أنا لا أحمل هذه الآراء، وسأعمل بشكل احترافي تماما في مكتب رئيس الوزراء".

وبحسب ما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الثلاثاء، ليس من الواضح كيف سيتم استقبال تعيين تسيفيك في الولايات المتحدة، خاصة أن نتنياهو حريص على تلقي دعوة إلى البيت الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى ردة فعل موظفي شركات التكنولوجيا الفائقة على تعيين تسيفيك، الذين نشروا مقطع فيديو قالوا فيه "إننا نعمل مع شركات وعناصر في المجتمع والحكومة الأمريكية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. واليوم فقط رأينا ثمن إدارة ظهورنا للقيم الأكثر ديمقراطية في العالم، عندما رفض الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي. إن استمرار الخلاف حول العلاقات مع الأمريكيين له تأثير مباشر على العلاقات مع كبار المسؤولين في عالم التكنولوجيا الفائقة والاقتصاد".