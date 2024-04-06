لوموند: فنلندا تستعد لإعادة المهاجرين إلى حدودها مع روسيا

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إن قرار الحكومة الفنلندية بإغلاق حدودها البرية مع روسيا، منذ 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، يمتد إلى "أجل غير مسمى"، بالتزامن مع استعدادات لإصدار تشريع طوارئ يسمح بترحيل المهاجرين إلى الحدود.

وتتهم الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون في فنلندا، برئاسة بيتري أوربو، السلطات الروسية "بالانحراف عن الممارسة المعتادة المتمثلة في منع المهاجرين غير الشرعيين من العبور، حيث دخل نحو 1300 طالب لجوء إلى فنلندا منذ يوليو/تموز 2023، بمساعدة ضباط الشرطة الروس على الدراجات في الغالب.

بدوره، يؤكد وزير الداخلية الفنلندي ماري رانتانين أن "الوضع يعد طويل الأمد، مع احتمال زيادة الضغط المتوقع في الربيع، مع تجمع مئات أو حتى آلاف الأشخاص بالقرب من الحدود الفنلندية الروسية".

وبحسب الصحيفة، "يهدف قانون الطوارئ المقترح إلى السماح بعمليات الترحيل في ظروف استثنائية؛ إذ تستغل الدول الأجنبية المهاجرين لتهديد سيادة فنلندا أو أمنها القومي، إلا أن القانون يتطلب موافقة أغلبية أربعة أخماس البرلمان وموافقة الرئيس لمدة شهر واحد".

ويسلط المنتقدون الضوء على الانتهاك المحتمل للقانون الدولي والأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يحظر إعادة الأفراد إلى أوضاع قد يواجهون فيها الاضطهاد أو الأذى.

ويحذّر الخبراء القانونيون من أن فنلندا لا يمكنها تجاهل التزاماتها من جانب واحد.