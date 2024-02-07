بسبب إغلاق معابرها.. روسيا تتهم فنلندا بتسييس أمن الحدود

وفي وقت سابق، ذكرت القيادة الفنلندية أن الجانب الفنلندي لا يمكنه فتح الحدود مع روسيا، بسبب المهاجرين غير الشرعيين الذي ينتظرون ذلك على الجانب الروسي من الحدود.

وردًّا على طلب للتعليق على هذه التصريحات، أشارت زاخاروفا إلى أن "تصريحات الجانب الفنلندي حول استحالة فتح الحدود مع روسيا لا تحمل أي جديد بنّاء، ويمليها، في رأينا، النهج المسيّس حصرًا للسلطات الفنلندية في قضايا ضمان سير الحدود المشتركة".

وأوضحت أن "مثل هذه الخطوات تتم بروح العودة إلى زمن الحرب الباردة، وليست أكثر من بناء خطوط تقسيم جديدة في القارة الأوروبية".