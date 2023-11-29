بعد محاكمة غير مسبوقة‎.. تبرئة وزير العدل الفرنسي من قضية تضارب مصالح

برّأت محكمة عدل الجمهورية الفرنسية اليوم الأربعاء، وزير العدل الفرنسي إريك دوبون موريتي، في ختام محاكمة غير مسبوقة في فرنسا في قضية تضارب مصالح في إطار مهامه الوزارية.

وأعلن قضاة محكمة عدل الجمهورية الفرنسية، وهي المحكمة الفرنسية الوحيدة المخوّلة محاكمة الوزراء المتهمين بارتكاب مخالفات في إطار مهامهم، دوبون-موريتي "غير مذنب"، رافضين طلب النيابة إدانته، الأمر الذي كان سيضطره إلى ترك منصبه الوزاري.

وقالت محامية الدفاع جاكلين لافون: "هذا ما يمليه القانون. من الواضح أننا نشعر بالرضى وبتأثر هائل".

وكان الادّعاء قد طلب الحكم على الوزير بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ للاشتباه في أنه استغل منصبه لتصفية حسابات مع أربعة قضاة انتقدهم عندما كان محاميًا.

وواجه دوبون موريتي (62 عامًا) الذي عمل محاميًا طوال 36 عامًا قبل أن يعين وزيرًا، تهمة السعي لحماية مصالح "بشكل غير قانوني"، على خلفية تحقيق قضائي في ملف آخر يستهدف الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي بشبهة تلقي رشوة.