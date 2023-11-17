بايدن لأعضاء "أبيك": يمكنكم الاعتماد على أمريكا

وأبرز بايدن قوة الاقتصاد الأمريكي، قائلا إن 60 % من الصادرات الأمريكية ذهبت إلى دول المنتدى وإن الشركات الأمريكية كانت أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الاقتصادات، حيث التزمت بما لا يقل عن 40 مليار دولار في عام 2023.

وقال الرئيس الأمريكي "يمكنكم الاعتماد على الولايات المتحدة… لتكونوا شركاء أقوياء وراسخين". وقال إن الشركات الموجودة في اقتصادات دول المنتدى الأخرى استثمرت أكثر من 200 مليار دولار في الولايات المتحدة منذ بداية إدارته في عام 2021.

وقال بايدن إن إدارته ستواصل العمل على تحسين معايير العمل والوفاء بالالتزامات تجاه النقابات.

وتبددت آمال التوصل إلى اتفاق بين الدول الأربع عشرة في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي هذا الأسبوع. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات إن الأعضاء لم يتمكنوا من الاتفاق على تحسين معايير العمل والبيئة أو الامتثال.

وقال بايدن "الأسئلة التي يجب أن نجيب عليها اليوم ليست حول حجم التجارة التي نقوم بها، لكن حول كيفية تحقيق مرونة، ورفع مستوى العمال، وخفض انبعاثات الكربون، وإعداد اقتصاداتنا لتحقيق نجاح على المدى الطويل".