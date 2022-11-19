زعماء "أبيك" يتعهدون بتعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف

قال زعماء منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في إعلان صدر، اليوم السبت، إن التكتل المكون من 21 عضوا سيدعم ويعزز نظاما تجاريا متعدد الأطراف يستند إلى قواعد.

وجاء في الإعلان، الذي صدر في وقت سلمت فيه تايلاند رئاسة المنتدى إلى الولايات المتحدة، أن زعماء التجمع أقروا بالحاجة إلى مزيد من الجهود لمواجهة تحديات مثل ارتفاع التضخم، والأمن الغذائي، وتغير المناخ والكوارث الطبيعية.

وأكد قادة "أبيك" في بيانهم الختامي أن "معظمهم" يدينون الحرب في أوكرانيا، مضيفين بذلك صوتهم إلى الضغط الدولي على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.

وقال قادة الدول الـ21 الأعضاء في المنتدى وبينها روسيا والصين إن "معظم الأعضاء دانوا بشدة الحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية هائلة وتؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي".

ووافقت على النص كل الدول بما فيها روسيا والصين التي امتنعت عن إدانة غزو أوكرانيا.

وقال البيان إنه "كانت هناك وجهات نظر أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات" مكررا بذلك وبحرفيته موقفا صدر في ختام قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا قبل أيام.

وعبرت دول "أبيك" في بيانها عن أسفها لتأثير النزاع الأوكراني على النمو الاقتصادي والتضخم وسلاسل التوريد والطاقة والأمن الغذائي.