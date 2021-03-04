إيران ترحب بتراجع الأوروبيين عن مشروع قرار ينتقدها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

رحبت إيران، اليوم الخميس، بقرار الأوروبيين التخلي عن مشروع قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي.

وهذا النص الذي أعدته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وحظي بدعم الولايات المتحدة، كان يندد بقرار طهران تعليق بعض عمليات التفتيش المتعلقة ببرنامجها النووي.

وقال عدة دبلوماسيين في فيينا لوكالة ”فرانس برس“، إن مشروع القرار لن يعرض على التصويت.

وكانت السلطات الإيرانية حذرت مع اقتراب اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من أن اعتماد قرار كهذا سيقوض جهود طهران والمجموعة الدولية، الهادفة لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان، إن ”تطورات اليوم قد تبقي طريق الدبلوماسية مفتوحا، والذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وأضاف: ”تأمل إيران في أن تقتنص الأطراف المشاركة في الاتفاق هذه الفرصة، مع تعاون جدي من أجل ضمان تطبيق هذا الاتفاق من قبل الجميع“.