أردوغان يهدئ لغته تجاه فرنسا ويبلغ ماكرون بإمكانية التعاون

قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء إنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن هناك ”إمكانات كبيرة جدا“ للتعاون بين البلدين وذلك مع سعي الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي لتطبيع العلاقات.

وقالت الرئاسة التركية في بيان إن أردوغان أبلغ ماكرون في مكالمة عبر الفيديو بأن الحوار بين الزعماء لعب دائما دورا مهما في العلاقات.

وتبادلت تركيا مرارا الانتقادات اللاذعة مع فرنسا بشأن سياسات أنقرة في سوريا وليبيا وشرق البحر المتوسط وقضايا أخرى، لكنهما قالتا في الشهر الماضي إنهما تعملان على إعداد خريطة طريق لتطبيع العلاقات.