تركيا تكلف شركة أمريكية بالضغط لإعادتها إلى برنامج طائرات إف-35

كلفت تركيا شركة قانونية مقرها واشنطن، بالضغط من أجل إعادتها إلى برنامج مقاتلات إف-35 الأمريكية، الذي تم تعليق مشاركتها فيه؛ بعد شرائها منظومة دفاع جوي روسية، وفق ما كشفه عقد مقدم إلى وزارة العدل الأمريكية.

وطلبت أنقرة أكثر من 100 من المقاتلات الشبح، وكانت تشارك في صنع أجزاء منها، لكنها استبعدت من البرنامج عام 2019؛ بعدما اشترت منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، التي تقول واشنطن إنها تهدد طائرات إف-35.

وكلفت تركيا شركة آرنولد آند بورتر بتقديم ”نصيحة استراتيجية وتوجيهات“ إلى السلطات الأمريكية، في عقد مدته ستة أشهر، مقابل 750 ألف دولار، بدءا من الشهر الجاري.

وأبرم العقد مع وحدة لتكنولوجيات الصناعات الدفاعية، تابعة لإدارة الصناعات الدفاعية التركية، هيئة صناعة الدفاع الرئيسية في تركيا.

ورغم استبعاد تركيا من البرنامج، وفرض عقوبات على قطاع الصناعات الدفاعية التركي، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فإن وزارة الدفاع الأمريكية قالت إنها ستواصل الاعتماد على متعاقدين أتراك للحصول على مكونات أساسية في طائرات إف-35.

وقالت تركيا إن استبعادها من البرنامج كان مجحفا، وعبر الرئيس رجب طيب أردوغان عن أمله في تطورات إيجابية بهذا الشأن خلال حكم نظيره الأمريكي جو بايدن.