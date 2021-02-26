تعد الأولى منذ تسلم بايدن الرئاسة.. موسكو تدين الضربات الأمريكية في سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن موسكو تدين بشدة الضربات الجوية الأمريكية في سوريا على منشآت تابعة لما تصفه وزارة الدفاع الأمريكية بأنه فصيل مدعوم من إيران.

وتعد هذه الضربات الأولى التي تشنها واشنطن في سوريا منذ تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية في 20 كانون الثاني/يناير الفائت.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا ”ندين بشدة هذه التصرفات… ندعو للاحترام غير المشروط لسيادة سوريا وسلامة أراضيها“.

وفي سياق متصل، قال الكرملين اليوم الجمعة، إنه يراقب الوضع في سوريا عن كثب في أعقاب الضربات الجوية الأمريكية هناك، وإنه على اتصال مستمر بالسلطات السورية.

وأبلغ المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف، إنه لا يمكنه القول ما إذا كانت الولايات المتحدة أبلغت موسكو بخططها مسبقا، مضيفا أن الاتصالات بشأن العمليات تتم عبر الجيش.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية، أولى ضرباتها العسكرية في سوريا منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير الفائت.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في تصريحات أعقبت غارات شنها الجيش الأمريكي في شرقي سوريا، فجر اليوم الجمعة، أن القصف استهدف الهدف الصحيح.

وقال أوستن، في تصريحات للصحفيين خلال رحلة جوية من كاليفورنيا إلى واشنطن، ”واثق من أن الهدف الذي استهدفناه في سوريا كانت تستخدمه الميليشيات نفسها التي نفذت الهجمات الصاروخية في العراق، نحن نعرف ما ضربناه“، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وأضاف الوزير الأمريكي: قلنا عدة مرات إننا سنرد وفق جدولنا الزمني.

وكانت أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق تعرضت في 16 شباط/فبراير الماضي لقصف صاروخي، قالت واشنطن حينها إنها سترد على هذا الهجوم في الزمان والمكان المناسبين.

ونقلت صحيفة ”نيويورك تايمز“، عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الضربات الأخيرة هي رد فعل ”صغير للغاية“ تمثل في ”إلقاء سبع قنابل على مجموعة صغيرة من المباني على الحدود السورية العراقية تستخدم لعبور مقاتلي الميليشيات والأسلحة بين البلدين.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، جون كيربي، أعن في بيان له، فجر اليوم الجمعة، تنفيذ قوات بلاده غارات جوية استهدفت بنى تحتية تستخدمها كتائب ”حزب الله“ و“سيد الشهداء“ المدعومة من إيران، شرقي سوريا.