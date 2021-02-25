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مسؤولان أمريكيان: واشنطن نفذت ضربة...
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مسؤولان أمريكيان: واشنطن نفذت ضربة جوية ضد جماعة تدعمها إيران بسوريا

قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة وجهت يوم الخميس ضربة جوية في سوريا استهدفت جماعة مدعومة من إيران. وجاءت الضربة بعد سلسلة هجمات صاروخية على أهداف

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المصدر: رويترز

قال مسؤولان أمريكيان إن الولايات المتحدة وجهت يوم الخميس ضربة جوية في سوريا استهدفت جماعة مدعومة من إيران.

وجاءت الضربة بعد سلسلة هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.

وقال المسؤولان لـ“رويترز“ طالبين عدم الإفصاح عن هويتهما، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على توجيه الضربة.

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