رئيس وزراء أرمينيا: على الجيش أداء مهمته والشعب لن يسمح بانقلاب عسكري

طالب رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الجيش بأن يؤدي مهمته والدفاع عن البلاد، وقال: إن الشعب لن يسمح بحدوث انقلاب عسكري.

وقال مخاطبا أنصاره في تجمع حاشد بعدما دعاه الجيش إلى الاستقالة في وقت سابق اليوم الخميس، إن مسألة تنحيه لا يقررها سوى الشعب لأنه هو الذي انتخبه.