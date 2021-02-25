محاولة انقلاب عسكري في أرمينيا

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الخميس إن إعلانا للقوات المسلحة يطالبه بالاستقالة يصل إلى حد محاولة انقلاب عسكري.

وأقال رئيس الوزراء رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، إثر مطالبة مؤسسته باستقالة باشينيان.

ودعا باشينيان أنصاره إلى التجمع في وسط العاصمة يريفان.

وكانت القوات المسلحة في أرمينيا قد طالبت في بيان اليوم الخميس باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وحكومته، وفق ما ذكرته وكالة إنترفاكس للأنباء.

ويواجه باشينيان احتجاجات ودعوات إلى الاستقالة بعد ما وصفه معارضوه بإدارة كارثية للصراع الدامي الذي استمر ستة أسابيع بين أذربيجان والقوات المنحدرة من أصل أرميني في إقليم ناجورو قرة باغ العام الماضي.