أخبار

إضراب وغضب شعبي في "زاهدان" الإيران...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

إضراب وغضب شعبي في "زاهدان" الإيرانية احتجاجا على قتل الحرس الثوري لمواطنين بلوش (فيديو وصور)

شهدت مدينة "زاهدان" الإيرانية، اليوم الأربعاء، حالة من الغضب الشعبي والإضراب بين الأهالي، وذلك في إطار احتجاج الأهالي على تورط قوات الحرس الثوري في مقتل عدد من

+A -A
المصدر: مجدي عمر - إرم نيوز

شهدت مدينة ”زاهدان“ الإيرانية، اليوم الأربعاء، حالة من الغضب الشعبي والإضراب بين الأهالي، وذلك في إطار احتجاج الأهالي على تورط قوات الحرس الثوري في مقتل عدد من المواطنين من البلوش.

وكانت مدينة ”سراوان“ الواقعة بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق) قد شهدت خلال اليومين الأخيرين موجات من الاحتجاجات الشعبية ضد السلطات الإيرانية، وذلك بعد سقوط مواطنين من البلوش إثر إطلاق الحرس الثوري النيران على مجموعة من العاملين في نقل الوقود.

وفي ردود الأفعال الغاضبة ضد مقتل المواطنين البلوش، وثقت مقاطع فيديو متداولة اليوم الأربعاء إضراب المحال والمتاجر الشعبية في مدينة ”زاهدان“ عن العمل، وذلك تضامنا مع مقتل مواطنيهم في مدينة سراوان.

 

وأشارت مقاطع فيديو إلى هجوم عدد من الأهالي البلوش على أحد مراكز قوات الأمن بمنطقة كورين في مدينة زاهدان، فيما أشار نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى أن المركز الأمني يتبع قاعدة عسكرية لقوات ”الباسيج“ التابعة للحرس الثوري.

كما وثق نشطاء إيرانيون إطلاق القوات الأمنية النيران على منطقة ”شورو“ بمدينة زاهدان الآهلة بالسكان، وتحرك عربات مسلحة تابعة للحرس الثوري نحو المناطق الشعبية بالمدينة، وذلك بعد فشل القوات الأمنية في احتواء الغضب الشعبي المتصاعد.

 

وجاء في تقرير لمنظمة ”نشطاء البلوش“ أن قوات الحرس الثوري الإيراني أطلقت النيران على عدد من المواطنين البلوش بعدما احتج الأهالي أمام إحدى قواعد الحرس رفضا لإغلاق الحرس ممرات حدودية؛ ما أثار غضب الأهالي والشباب من العاملين في نقل الوقود.

وأفاد نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بأن عدد القتلى من أهالي البلوش بسراوان خلال وقفتهم الاحتجاجية، يوم الإثنين، بلغ أكثر من 30 قتيلا، أغلبهم من عمال نقل الوقود.

وكان زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبد الحميد، أدان ارتكاب قوات الحرس الثوري لـ ”مجزرة مروعة“ بحق العشرات من العاملين في بيع الوقود بمدينة سراوان، فيما طالب السلطات الإيرانية ”بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذه الحادثة المؤلمة في أسرع وقت ممكن“، وفق ما جاء في بيان أصدره أمس الثلاثاء.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play