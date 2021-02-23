مدير وكالة الطاقة الذرية يصف الاتفاق مع إيران بأنه يشبه "الصندوق الأسود"‎

وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، الاتفاق الذي أبرمه مع إيران خلال مطلع الأسبوع، بشأن استمرار المراقبة على أنشطتها النووية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بـ“الصندوق الأسود“ كون الاتفاق ستجمع بموجبه البيانات، ولن تطلع عليها الوكالة إلا بعد ذلك.

وقال جروسي، خلال حدث استضافته مؤسسة المبادرة الأمريكية للمخاطر النووية: ”هذا نظام يتيح لنا مواصلة المراقبة وتسجيل كل الأنشطة الرئيسية التي تجري خلال تلك الفترة؛ حتى يتسنى الحصول على كل هذه المعلومات في النهاية“.

وأضاف: ”بعبارة أخرى، سنعرف بالضبط ما حدث وكم عدد المكونات التي تم تصنيعها بالضبط وكمية المواد التي تمت معالجتها أو تخصيبها“.

وفي نفس السياق، دعت حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، إيران إلى أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعدل عن الخطوات التي تقلص الشفافية.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، أمس الاثنين، قوله: إن إيران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 60% إذا احتاجت ذلك، وإنها لن تذعن أبدا للضغوط الأمريكية بشأن برنامجها النووي.

وقال وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث: ”نأسف بشدة لأن إيران بدأت، اعتبارا من اليوم، تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية المنصوص عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).. نحث إيران على وقف والعدول عن كل الإجراءات التي تقلص الشفافية، وضمان التعاون التام وفي الوقت الملائم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية“.