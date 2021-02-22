واشنطن تحذر بأنها ستحمل إيران مسؤولية الهجمات في العراق

حذرت الولايات المتحدة، الإثنين، بأنها ستحمّل إيران ”المسؤولية“ عن أفعال حلفاء طهران في العراق، لكنّها أكدت أنها لن تسعى لتصعيد النزاع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بعد ساعات على إطلاق صواريخ باتّجاه السفارة الأميركية في بغداد: ”سنحمّل إيران المسؤولية عن أفعال أتباعها الذين يهاجمون الأمريكيين“ في العراق، موضحا أن القوات الأمريكية ستتجنّب المساهمة في ”تصعيد يصب في مصلحة إيران“.

وأضاف المتحدث أن بلاده تشعر بغضب نتيجة الهجمات الصاروخية الأخيرة على قوات التحالف وغيرها من القوات في العراق، لكنها أكدت أنها لن ”ترد بقوة“ وستختار الوقت والمكان المناسبين للرد.

وأوضح المتحدث: ”رأينا التقارير عن الهجوم الصاروخي اليوم.. كما قلنا لكم بعد الهجوم المأساوي في أربيل، فنحن نشعر بغضب إزاء الهجمات الأخيرة“.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تحدد بعد الجهة المسؤولة عن هجوم الأسبوع الماضي على مجمع مطار أربيل الدولي، الذي أودى بحياة متعاقد كان يعمل مع القوات الأمريكية في قاعدة عسكرية بالمجمع.