كوريا الجنوبية تشترط التشاور مع أمريكا للإفراج عن الأموال الإيرانية

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن الأصول الإيرانية المجمدة في البلاد سيتم الإفراج عنها بعد مشاورات مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة أنباء ”يونهاب“ الكورية الجنوبية.

ونقلت الوكالة الإيرانية ”فارس نيوز“، اليوم الثلاثاء، عن وكالة أنباء ”يونهاب“ أنه ”بعد أن زعمت إيران أنها توصلت إلى اتفاق مع سيول حول كيفية تحويل واستخدام أموالها المحجوبة في بنوك كوريا الجنوبية، فإن رفع الحظر عن تلك الأموال يأتي بعد التشاور مع الولايات المتحدة“.

وأعلن رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس الاثنين، خلال اجتماعه مع سفير كوريا الجنوبية لدى طهران، يو تشانغ هيان، أنه تم التوصل إلى اتفاق في اجتماع عقد بناء على طلب سفارة ‎كوريا الجنوبية على كيفية تحويل جزء من الموارد المصرفية الإيرانية المحتجزة في ‎كوريا الجنوبية.

وطالبت إيران حكومة كوريا الجنوبية بالإفراج عن حوالي 7 مليارات دولار من الأصول المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية على بنكين كوريين جنوبيين.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان: ”ناقشت حكومتنا مع إيران أساليب استخدام هذه الأصول، وأعرب الجانب الإيراني عن رضاه عن المقترحات التي قدمناها“، دون الخوض في تفاصيل.

وقال البيان إن ”رفع الحظر عن هذه الأصول سيتحقق من خلال التشاور مع الدول المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة“.

وقبل أسابيع قليلة، قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن مسألة المحادثات مع الولايات المتحدة لسداد ديون إيران للأمم المتحدة من خلال الأصول الإيرانية المحظورة وصلت إلى مراحلها النهائية.

وكانت غرفة التجارة الإيرانية قد أعلنت قبل بضعة أشهر أن حجم الأموال المحتفظ بها في بنكين كوريين جنوبيين هو 8 مليارات و 500 ألف دولار.

وذكر مسؤولون إيرانيون سابقا إنه بالإضافة إلى رفض الإفراج عن هذه الأموال، فقد طالبت سيول أيضا بالمال للحفاظ عليها.

وفي وقت سابق، قال مصدر في كوريا الجنوبية لوكالة ”يونهاب“ للأنباء إن إيران شددت على الحاجة إلى الإفراج عن الأموال المحجوبة وطالبت باستخدام مليار دولار لشراء معدات طبية.