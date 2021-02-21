ظريف يحذّر إسرائيل من محاولة مهاجمة منشآت إيران النووية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن أي محاولة إسرائيلية لشن هجوم على إيران هي ”انتحار“، زاعماً إن ”الدعم الإسرائيلي للإرهاب لن يمر دون رد“.

وقال ظريف في مقابلة مع قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، مساء الأحد، إن “ أي هجوم عسكري إسرائيلي ضد إيران وبرنامجها النووي سيكون بمثابة انتحار حقيقي، وهو يعني تدمير هذا النظام“.

ودافع ظريف عن وجود قوات إيرانية في سوريا، واصفاً هذا الوجود بأنه هدفه ”محاربة الإرهاب“، مشيراً إلى أن ”على إسرائيل أن تفهم أن سياستها في دعم مجموعاتها الإرهابية لن تمر دون رد“.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن ”طهران مستعدة لمحادثات مع جيرانها دون شروط مسبقة وترغب في علاقات جيدة معهم“.

وفيما يتعلق بعودة واشنطن للاتفاق النووي، قال ظريف ”على الولايات المتحدة كطرف منتهك للاتفاق النووي أن تتخذ إجراءات تصحيحية وسنرد على ذلك بشكل فوري وإيجابي“.

وبشأن تشكيل حكومة في لبنان، قال ظريف: ”نحن نساعد اللبنانيين على التوصل إلى اتفاق فيما بينهم، ولا يمكننا أن نفرض اتفاقا على لبنان كما لا يستطيع أحد غيرنا فعل ذلك“.

كما أوضح محمد جواد ظريف عن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت العام الماضي: ”عرضنا مساعدة لبنان بعد الكارثة في مرفأ بيروت، لكن الضغط الأمريكي حال دون ذلك“.

وفي تصريحات سابقة الأحد، قال ظريف، إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وإن إنهاء عمليات التفتيش المفاجئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينتهك الاتفاق النووي.

وانتقد ظريف ،في مقابلة أجراها معه التلفزيون الإيراني، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: ”في واقع الأمر هم يتبعون سياسة الضغوط القصوى ذاتها“ التي انتهجها سلفه دونالد ترامب.

وأضاف أن أمريكا تدمن فرض العقوبات وأن طهران لن ترضخ للضغوط، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن لم يغير سياسة ”الضغوط القصوى“ التي انتهجها سلفه دونالد ترامب مع طهران.