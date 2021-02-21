ظريف: إيران لا تسعى لامتلاك أسحلة نووية وليس لديها ما تخفيه

قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، اليوم الأحد، إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية، وإن إنهاء عمليات التفتيش المفاجئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينتهك الاتفاق النووي.

وانتقد ظريف ،في مقابلة أجراها معه التلفزيون الإيراني، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: ”في واقع الأمر هم يتبعون سياسة الضغوط القصوى ذاتها“ التي انتهجها سلفه دونالد ترامب.

وأضاف أن أمريكا تدمن فرض العقوبات وأن طهران لن ترضخ للضغوط، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن لم يغير سياسة ”الضغوط القصوى“ التي انتهجها سلفه دونالد ترامب مع طهران.

وأشار ظريف إلى أنه يمكن بدء المحادثات مع أمريكا عندما تفي كل الأطراف بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ومن الممكن العدول عن الخطوات التي اتخذتها إيران خارج نطاق الاتفاق النووي.

وكان ظريف اتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعنية بمراقبة تنفيذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بتسريب معلومات تتعلق بالبرنامج النووي.

وقال: ”هناك تسريبات في المعلومات، وإن إيران تطالب بالحفاظ على السرية، الوكالة الدولية الذرية لديها تعهد لجميع الأعضاء بمراعاة السرية“.

وأشار ظريف إلى أن ”السلطات الإيرانية سوف تناقش جميع الأمور المهمة مع المدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي، مردفا: ”لن نسمح بأخذ أشرطة الكاميرات التي هي في مراكزنا النووية“.