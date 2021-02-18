ألمانيا: المحادثات مع إيران تزداد تعقيدا بشكل كبير

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، من أن أحدث خطوات تتخذها إيران تعرض للخطر إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي.

وقال ماس: ”كلما زادت الضغوط زادت صعوبة إيجاد حل سياسي“.

وأضاف أن المحادثات ”تزداد تعقيدا بشكل كبير في الوقت الراهن؛ لأن إيران لا تسعى لخفض التصعيد بل للتصعيد.. وهذا لعب بالنار“.

وكانت إيران قالت يوم الإثنين، إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الأسبوع القادم، ما لم تفِ الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي الموقع العام 2015 بالتزاماتها.

ويمثل التهديد تحديا لآمال الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الاتفاق.