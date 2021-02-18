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ألمانيا: المحادثات مع إيران تزداد ت...
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ألمانيا: المحادثات مع إيران تزداد تعقيدا بشكل كبير

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، من أن أحدث خطوات تتخذها إيران تعرض للخطر إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي. وقال ماس: "كلما زادت

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المصدر: رويترز

حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الخميس، من أن أحدث خطوات تتخذها إيران تعرض للخطر إمكانية عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي.

وقال ماس: ”كلما زادت الضغوط زادت صعوبة إيجاد حل سياسي“.

وأضاف أن المحادثات ”تزداد تعقيدا بشكل كبير في الوقت الراهن؛ لأن إيران لا تسعى لخفض التصعيد بل للتصعيد.. وهذا لعب بالنار“.

وكانت إيران قالت يوم الإثنين، إنها ستمنع عمليات التفتيش المفاجئة التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الأسبوع القادم، ما لم تفِ الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي الموقع العام 2015 بالتزاماتها.

ويمثل التهديد تحديا لآمال الرئيس الأمريكي جو بايدن في إحياء الاتفاق.

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ألمانيا: المحادثات مع إيران تزداد ت...
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إلى أين تتجه العلاقات التركية الأمريكية بشأن صواريخ إس- 400؟ ‎

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المصدر: واشنطن- إرم نيوز

قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية، إن العلاقات بين واشنطن وأنقرة مرشحة لمزيد من التدهور بسبب صواريخ إس- 400 التي اشترتها تركيا من روسيا عام 2017، والتي يعتبرها حلف الناتو بأنها تشكل تهديدا لقواته في تركيا.

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