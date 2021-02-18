تقرير: صفقة أسلحة جديدة تعزز قدرات إسرائيل الجوية في مواجهة إيران

قالت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ إن صفقة الأسلحة الجديدة التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة بمليارات الدولارات، وتتضمن طائرات مقاتلة جديدة، ودبابات، وذخائر ، تمثل تغييرا في قواعد اللعبة، بالإضافة إلى كونها تعزز التفوق العسكري الجوي الإسرائيلي في المنطقة.

وأضافت الصحيفة في تحليل إخباري نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن الصفقة التي تمت الموافقة عليها يوم الثلاثاء، تتضمن حصول إسرائيل على طائرة من طراز إف 35 سكوادرون، و4 ناقلات جوية من طراز KC-46a، وهي طائرات صممت لنقل المعدات العسكرية وللتزود بالوقود جوا، بالإضافة إلى 4 آلاف ذخيرة متطورة للطائرات المقاتلة، وذخائر منظومة القبة الحديدية، وصواريخ آرو طويلة المدى المضادة للصواريخ، وحساسات جديدة تعمل على تحديث نظام الدفاع الجوي ضد الصواريخ الباليستية.

ونقلت الصحيفة عن ”زيفيكا هايموفيتش“، القائد السابق لقوات الدفاع الجوي الإسرائيلية، قوله إن تلك الصفقة يجب النظر إليها وفقا لعنصرين أساسيين، الأول هو أن الحصول على تلك الأسلحة تأخر 3 سنوات، في ظل الخلاف بين وزارتي الدفاع والمالية حول طريقة سداد قيمة الصفقة.

وبحسب هايموفيتش، فإن العنصر الثاني يتمثل في أن الحصول على الناقلات الجوية الجديدة سيعزز قدرات القوات الجوية في شن عمليات واسعة النطاق، بطائرات مقاتلة في مناطق بعيدة، مثل: إيران.

وأكد أن أهمية تلك الناقلات تكمن في القتال على دوائر أوسع، وخاصة في المناطق بعيدة المدى، إذ تعمل على تعزيز الوقت بالنسبة للطائرات في الجو، وتدعم القدرة على الرد، وتوسع طول ذراع القوات الجوية.

وشدد على أن هذه الناقلات الجوية سيكون لها أهمية إستراتيجية، إذ يمكن أن تقوم بنقل 8 طائرات مقاتلة إلى دولة تقع على بُعد 1500 إلى 2000 كيلو متر، بعيدا عن إسرائيل، دون الحاجة إلى الهبوط أو التزود بالوقود في الطريق، خاصة أنه لا يوجد مكان لذلك بالفعل.

ورغم أهمية تلك الصفقات، فإن هايموفيتش يرى أن تأثيرها لن يكون واضحا في المستقبل القريب، وقال إن نتيجتها يمكن أن تكون حاضرة في فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات.