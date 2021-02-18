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3 جرحى بانفجار "رسالة مفخخة" في ألم...
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3 جرحى بانفجار "رسالة مفخخة" في ألمانيا

أصيب 3 موظفين بجروح في انفجار رسالة مفخخة أثناء عملهم في مركز إداري تابع لمجموعة "ليدل" للبيع بالتجزئة في جنوب غرب ألمانيا، بحسب ما أعلنت الشركة والشرطة. وقالت

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المصدر: أ ف ب

أصيب 3 موظفين بجروح في انفجار رسالة مفخخة أثناء عملهم في مركز إداري تابع لمجموعة ”ليدل“ للبيع بالتجزئة في جنوب غرب ألمانيا، بحسب ما أعلنت الشركة والشرطة.

وقالت الشرطة في بيان إن شخصين أصيبا ”بجروح طفيفة“ والثالث بجروح ”خطرة“ من جرّاء الانفجار الذي وقع عصر الأربعاء في نيكارسولم بالقرب من مدينة شتوتغارت.

وأضافت: ”بناءً على الوضع الراهن للتحقيق فقد انفجرت رسالة مفخخة داخل المبنى“.

وأوضحت الشرطة أن عناصر من فرق الإنقاذ وطائرة هليكوبتر هرعوا إلى مكان الانفجار في حين أجلت الشرطة حوالي 100 من موظفي الشركة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية ”دي بي إيه“ عن ”ليدل“ قولها مساء الأربعاء: ”لقد صدمنا بما حدث ونتمنى لموظفينا الشفاء العاجل“.

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3 جرحى بانفجار "رسالة مفخخة" في ألم...
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هكذا يتحايل لاعبو الفيديو في إيران على العقوبات الأمريكية

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المصدر: تونس-إرم نيوز

يستخدم عشاق ألعاب الفيديو في إيران حيلًا متعددة للتحايل على الأضرار الجانبية للعقوبات الأمريكية التي تخنق اقتصاد البلاد وتمنعهم غالبًا من شراء ألعابهم المفضلة مباشرة أو لعبها بحرية على الإنترنت، وفق ما أكده تقرير نشرته صحيفة ”لكسبرس“ الفرنسية.

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