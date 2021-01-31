إيران.. تضارب حول تصريحات ظريف عن دعم "دولة إسلامية شاملة" في أفغانستان

كذبت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد تقريرا لوكالة أنباء مقربة من الحرس الثوري تناول تصريحات لوزير الخارجية، محمد جواد ظريف خلال لقائه بمسؤول رفيع بحركة ”طالبان“ في العاصمة طهران.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ وهي إحدى الأذرع الإعلامية الأشهر لدى قوات الحرس الثوري الإيراني في تقرير وصفته بالحصري ”إن ظريف أكد خلال لقائه مساعد الشؤون السياسية في طالبان، ملا عبد الغني برادر، أن إيران تدعم دولة إسلامية شاملة في أفغانستان تضم جميع القوميات والمذاهب“.

وردا على تقرير الوكالة الإيرانية، خرج المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، مكذبا محتوى التقرير على لسان وزير الخارجية، جواد ظريف.

ووصف خطيب زاده في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، التقرير الصادر من وكالة ”تسنيم“ بـ ”المضلل والخاطئ“.

وقال زاده إن ”مصطلح (الدولة الإسلامية الشاملة) لم يرد مطلقا في تصريحات جواد ظريف“.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني: ”نأسف لنشر هذا التقرير الذي يفتقد الدقة.. يجب متابعة الأخبار الخاصة بوزارة الخارجية من المصادر الموثوقة، وأي خبر بعيد عن هذه المصادر يفتقد المصداقية“.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق عن وصول وفد رفيع بحركة طالبان، العاصمة طهران، وذلك تلبية لدعوة وزارة الخارجية الإيرانية.