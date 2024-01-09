الرئيس الفرنسي يكلف غابريال أتال بتشكيل الحكومة

كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، وزير التربية غابريال أتال (34 عامًا) تشكيل الحكومة، كما أعلن الإليزيه في بيان، ليكون أصغر رئيس حكومة في تاريخ الجمهورية وأول مثلي جنسيًّا علنًا.

ويتولى أتال رئاسة الحكومة خلفا لإليزابيت بورن التي استقالت الإثنين بعدما شغلت المنصب مدة ثلاث سنوات.

وأعلن الإليزيه في بيان أن ماكرون كلف أتال، وزير التربية، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، تشكيل الحكومة غداة استقالة إليزابيث بورن بعد عشرين شهرا على توليها المنصب.

وأرجئ تعيين رئيس الوزراء الجديد من مساء الاثنين إلى صباح الثلاثاء، ما أثار تكهنات بوجود معارضة داخلية لا سيما من الشخصيات المهمة في الحكومة مثل جيرالد دارمانان وبرونو لومير، لكنهما نفيا ذلك.

وقبل ثلاث سنوات من انتهاء ولايته، يبحث ماكرون عن زخم جديد ويواجه وضعا حساسا في مواجهة صعود اليمين القومي وفي غياب غالبية مطلقة مؤيدة له في الجمعية الوطنية.