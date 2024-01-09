الرئيس الفرنسي يكلف غابريال أتال بتشكيل الحكومة
كلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، وزير التربية غابريال أتال (34 عامًا) تشكيل الحكومة، كما أعلن الإليزيه في بيان، ليكون أصغر رئيس حكومة في تاريخ الجمهورية وأول مثلي جنسيًّا علنًا.
ويتولى أتال رئاسة الحكومة خلفا لإليزابيت بورن التي استقالت الإثنين بعدما شغلت المنصب مدة ثلاث سنوات.
وأعلن الإليزيه في بيان أن ماكرون كلف أتال، وزير التربية، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، تشكيل الحكومة غداة استقالة إليزابيث بورن بعد عشرين شهرا على توليها المنصب.
وأرجئ تعيين رئيس الوزراء الجديد من مساء الاثنين إلى صباح الثلاثاء، ما أثار تكهنات بوجود معارضة داخلية لا سيما من الشخصيات المهمة في الحكومة مثل جيرالد دارمانان وبرونو لومير، لكنهما نفيا ذلك.
وقبل ثلاث سنوات من انتهاء ولايته، يبحث ماكرون عن زخم جديد ويواجه وضعا حساسا في مواجهة صعود اليمين القومي وفي غياب غالبية مطلقة مؤيدة له في الجمعية الوطنية.
ونجحت بورن التي تتولى رئاسة الحكومة منذ أيار/مايو 2022 في تمرير قوانين صعبة مثل تعديل أنظمة التقاعد الذي يثير استياء كبيرا الربيع الماضي وقانون مثير للجدل حول الهجرة في كانون الأول/ديسمبر. وأفلت من حوالى ثلاثين مذكرة بحجب الثقة.
وشكرها رئيس الدولة على موقع إكس على عملها "المثالي" في "خدمة الأمة". وبورن (62 عاما) هي ثاني امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ فرنسا.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يعتبر أتال من الشخصيات المفضلة لدى الفرنسيين منذ تعيينه قبل ستة أشهر تقريبا في وزارة التربية الوطنية، وستكون مهتمه إعطاء دفعة جديدة لولاية ماكرون الثانية المتددة على خمس سنوات.
ومن الأسماء الأخرى التي كانت مطروحة وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو (37 عاما) وهو صديق مقرب لإيمانويل ماكرون من اليمين، ووزير الزراعة السابق جوليان دينورماندي (43 عاما) وهو من أشد المؤيدين لماكرون أيضا.