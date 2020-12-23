ترامب: الصواريخ التي استهدفت سفارتنا في بغداد الأحد جاءت من إيران

أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الخميس، أن سفارة بلده في بغداد ، تعرضت الأحد الماضي إلى هجمات صاروخية، مشيرا إلى أن إيران هي مصدر هذه الصواريخ.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الأحد، لهجوم بعدة صواريخ.. خمن من أين أتوا: إيران“.

وأرفق ترامب تغريدته بصورة تظهر 3 صواريخ قال إنها ”لم تنطلق“ أثناء الهجوم.

وأضاف: ”الآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق“، فيما توعد طهران بأنه ”إذا قتل أي أمريكي فإنه سيحمل المسؤولية لإيران“.

وتعرضت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، الأحد، لقصف بأكثر من ثمانية صواريخ، صدت منظومة دفاع أمريكية بعضها، بحسب ما قال مصدر أمني عراقي لـ“إرم نيوز“.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الإثنين الماضي، الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد الأحد، بأنه ”أمر مريب“.

وقال زاده في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الإيراني، إن ”الهجوم على المباني الدبلوماسية والسكنية غير مقبول، لكن طبيعة الهجوم وتوقيته، والبيان الصادر عن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، يظهران أن التوقيت مشبوه ومريب للغاية وأنهم أعدوا بالفعل بيانا لإصداره“.

وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، إن كبار مسؤولي الأمن القومي اتفقوا اليوم الأربعاء على عدة خيارات لتقديمها إلى ترامب بهدف ردع أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.

وقال المسؤول لـ“رويترز“ إن المسؤولين الكبار وهم القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميلر، ووزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، بحثوا الوضع في اجتماع عقد بالبيت الأبيض.

وأضاف المسؤول الذي لم يصف محتوى الخيارات أو ما إذا كانت تتضمن عملا عسكريا، أن ”مجموعة متنوعة من الخيارات“ ستطرح على ترامب قريبا.