إسرائيل تغلق مطار "بن غوريون" بسبب "كورونا"

قررت إدارة مطار ”بن غوريون“ الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إغلاق المطار بشكل كامل أمام الرحلات بسبب تفشي كورونا وتسجيل آلاف الإصابات بالدولة خلال الساعات الماضية.

وذكرت مصادر عبرية، أن إدارة المطار قررت إغلاقه بشكل كامل وإلغاء كافة الرحلات المحجوزة مسبقاً، مشيرة إلى أن المطار سيسمح فقط بدخول القادمين إلى إسرائيل ووضعهم في الحجر الصحي.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بالإغلاق الشامل للبلاد والذي يشمل إغلاق مرافق اقتصادية هامة بما في ذلك البنوك.

وقال نتنياهو في مشاورات عقدها مع حكومته: ”ينبغي على إسرائيل أن تلتزم بحالة طوارئ بسبب ارتفاع انتشار فيروس كورونا“، مشيراً إلى أنه سيطلب من ”كابينت كورونا“ المصادقة على قرار يقضي بإغلاق ”شامل وواسع“ في البلاد يشمل فرض قيود مشددة وإغلاق مرافق اقتصادية، وفقاً للقناة الإسرائيلية السابعة.

وأعلنت إسرائيل، أمس الأربعاء، عن تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات، بواقع 6861 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت حصيلة الإصابات في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء إلى نحو 200 ألف إصابة، وحصد الفيروس أرواح حوالي 1300 شخصا حتى الآن.