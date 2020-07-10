كنيسة القيامة تعيد إغلاق أبوابها مجددًا بسبب تفشي كورونا في القدس

أكد أمين مفتاح كنيسة القيامة في مدينة القدس المحتلة، أديب الحسيني، قرار إغلاق الكنيسة مجددًا كإجراء وقائي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في المدينة.

وأوضح الحسيني، في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”وفا“، أن الكنيسة أغلقت أبوابها، منذ صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تحديد أعداد المصلين في دور العبادة بـ19 شخصًا.

وأشار الحسيني، إلى أن القرار جاء للحفاظ على السلامة العامة، ومنعًا لتفشي وباء كورونا، نافيًا وجود موعد لإعادة فتح الكنيسة في الوقت الراهن.

الجدير ذكره أن كنيسة القيامة، أغلقت أبوابها، في شهر آذار/مارس الماضي، لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في مدينة القدس، ثم أعادت فتح أبوابها أمام المصلين أواخر شهر مايو الماضي.

واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 65 إصابة بفيروس كورونا في مدينة القدس، معبرةً عن قلقها من تفشي الفيروس في المدينة المقدسة في ظل منع الاحتلال للوزارة من أداء مهامها وتقديم الخدمة الطبية للمقدسيين.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الفلسطينية، إغلاق محافظات الضفة الغربية، لمدة 5 أيام أخرى، تنتهي يوم الأحد المقبل، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.