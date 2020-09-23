بايدن يحث السود على التصويت لتمكينه من دخول البيت الأبيض‎

قال المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن إقبال الناخبين السود على التصويت ضروري لفوزه في الانتخابات المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني ووضع حد للظلم الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرقل الأمريكيين من أصل أفريقي.

وأشار بايدن إلى تأثير جائحة فيروس كورونا الشديد على السود بشكل خاص، وقال إن السود لن يحققوا المساواة إلا عندما يكونون في موقع يؤهلهم لجني الثروات، والتصويت هو نقطة البداية.

وقال خلال قمة اقتصادية للسود في مدينة تشارلوت بولاية نورث كارولاينا:“يوجد سبيل واحد لتحقيق هذا، علينا أن نذهب ونصوت“.

وتعهد بايدن بتعزيز ملكية السود للمنازل، والدفع بسياسات لمساعدة العمال الأمريكيين من أصل أفريقي والشركات التي يملكها السود.

واستهدف بايدن نورث كارولاينا التي فاز بها الرئيس دونالد ترامب بفارق 4 نقاط مئوية في انتخابات العام 2016، حيث يأمل المرشح الديمقراطي استرداد هذه الولاية في الانتخابات المقررة يوم الثالث من نوفمبر /تشرين الثاني.

ويشير استطلاع رأي أجراه معهد رويترز/إبسوس إلى أن ترامب وبايدن على قدم المساواة في الولاية.

وأشارت استطلاعات رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع إلى أن حوالي خُمس الناخبين في نورث كارولاينا العام 2016 كانوا من السود. وقد يحسم إقبال الأمريكيين من أصل أفريقي على التصويت النتيجة في الولاية.

وساهم أول تراجع في إقبال السود على التصويت منذ 20 عامًا في الخسارة المفاجئة التي منيت بها المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أمام ترامب العام 2016.