رئيس وزراء اليابان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات

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قالت محطة نيبون التلفزيونية ووكالة كيودو للأنباء إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دخل مستشفى بطوكيو اليوم الاثنين لإجراء فحوصات. ولم يعرف السبب بشكل مفصل ولكن