رئيس وزراء اليابان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات

قالت محطة نيبون التلفزيونية ووكالة كيودو للأنباء إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دخل مستشفى بطوكيو اليوم الاثنين لإجراء فحوصات.
ولم يعرف السبب بشكل مفصل ولكن كيودو نقلت عن أشخاص حول آبي قولهم إنه لإجراء فحص معتاد.
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قالت محطة نيبون التلفزيونية ووكالة كيودو للأنباء إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دخل مستشفى بطوكيو اليوم الاثنين لإجراء فحوصات. ولم يعرف السبب بشكل مفصل ولكن
قالت محطة نيبون التلفزيونية ووكالة كيودو للأنباء إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دخل مستشفى بطوكيو اليوم الاثنين لإجراء فحوصات.
ولم يعرف السبب بشكل مفصل ولكن كيودو نقلت عن أشخاص حول آبي قولهم إنه لإجراء فحص معتاد.