17 أغسطس

رئيس وزراء اليابان يدخل المستشفى لإجراء فحوصات

رئيس وزراء اليابان يدخل المستشفى لإ...

قالت محطة نيبون التلفزيونية ووكالة كيودو للأنباء إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دخل مستشفى بطوكيو اليوم الاثنين لإجراء فحوصات. ولم يعرف السبب بشكل مفصل ولكن

المصدر: رويترز

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قالت محطة نيبون التلفزيونية ووكالة كيودو للأنباء إن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي دخل مستشفى بطوكيو اليوم الاثنين لإجراء فحوصات.

ولم يعرف السبب بشكل مفصل ولكن كيودو نقلت عن أشخاص حول آبي قولهم إنه لإجراء فحص معتاد.