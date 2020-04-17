شينزو آبي: اليابان ستدعم منظمة الصحة العالمية بقوة

عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، عن دعمه لدور منظمة الصحة العالمية في مكافحة فيروس كورونا على النقيض من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد بوقف تمويل بلده للمنظمة.

وقال آبي في مؤتمر صحفي إنه أبلغ بقية قادة مجموعة الدول السبع الكبرى أمس الجمعة أن "على المجتمع الدولي أن يتعاون لمكافحة هذا المرض المعدي الذي له تأثير عالمي" مضيفا أن اليابان ستدعم منظمة الصحة "بقوة".

وأضاف بقوله: "وحدها منظمة الصحة العالمية هي التي يمكنها العمل كمؤسسة دولية" لمكافحة الجائحة.

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه سيعلق التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة بسبب أسلوب إدارتها لأزمة كورونا.

ولم يوجه آبي انتقادات لترامب الذي تربطه به صداقة وثيقة لكنه عبر عن مساندته لدعوات قادة مجموعة السبع لبحث إصلاح منظمة الصحة.

وقال: "هناك وجهات نظر متنوعة فيما يتعلق بمنظمة الصحة، منها أنها قد لا تكون محايدة من الناحية السياسية"، لكنه رفض فكرة خفض تمويل اليابان للمنظمة، وأضاف "يتعين أن ندعم منظمة الصحة العالمية بقوة في الوقت الراهن".