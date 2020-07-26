مساعٍ إسرائيلية لإدانة الصين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، عن مساعٍ إسرائيلية لإدانة الصين واتخاذ موقفٍ ضدها باعتبارها قامت بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقديم مصالحها، من خلال إخفاء معلومات عن فايروس ”كورونا“ أدت إلى انتشاره عالمياً.

وذكرت صحيفة ”جورازليم بوست“ الإسرائيلية، أن أكثر من 500 مُشرَّع وأكاديمي وشخصيات سياسية بارزة من إسرائيل، وقعوا على رسالة إلى وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، تدعوه إلى اتخاذ موقف وتحرك دوليّ ضد الصين بتهمة ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة:“ أن الحزب الشيوعيّ الصيني اعتمد على سياسة إخفاء المعلومات التي أدت إلى انتشار فايروس ”كورونا“ مما أدى إلى الإضرار بالعالم والمجتمع والاقتصاد الإسرائيلي بشكل خاص“، وفقاً للصحيفة الإسرائيلية..

ودعا الموقعون على الرسالة، إسرائيل إلى اتخاذ موقف علنيّ ضد الصين، معتبرين أن التعاون معها يضر أكثر ما ينفع وأن العلاقات السياسية والمصالح الاقتصادية لا تبرر تجاهل مسؤولية الصين عن انتشار المرض والإضرار بالعالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن من بين الموقعين رئيس الكنيست السابق أفروم بورغ ، وحزب الليكود عضو الكنيست وزيهوت موشيه فيجلين والعديد من أعضاء الكنيست السابقين في حزب ميريتس، إضافة إلى الحاخام الديني الصهيوني البارز شلومو أفينير.

جدير بالذكر، أن العديد من الاستثمارات الصينية داخل إسرائيل أدت إلى غضب واشنطن من بينها استثمارات صينية داخل موانئ إسرائيلية، ما أدى إلى إلغاء العديد من المناقصات والاتفاقيات التجارية داخل إسرائيل.