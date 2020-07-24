ردا بالمثل.. الصين تأمر بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو

المصدر: ا ف ب

أمرت الصين الجمعة، بإغلاق قنصلية الولايات المتحدة في مدينة شينغدو الكبيرة، جنوب غرب البلاد، بعد ثلاثة أيام من إجراء مماثل لواشنطن.

وقالت وزارة الخارجية الصينية: إن ”هذا القرار يشكل ردا شرعيا وضروريا على الإجراءات غير المنطقية للولايات المتحدة“.

وأغلقت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، القنصلية الصينية في هيوستن على خلفية اتهامات بالتجسس، وسرقة للملكية الفكرية.

ولم تذكر الخارجية الصينية مهلة لإغلاق الممثلية، بينما أمهلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القنصلية الصينية في مدينة هيوستن 72 ساعة لرحيل الدبلوماسيين الصينيين.

وإلى جانب سفارتها في بكين، لدى الولايات المتحدة خمس قنصليات في مدن كانتون وشنغهاي وشينيانغ وشينغدو ووها، وكذلك في هونغ كونغ.

وتغطي قنصلية شينغدو التي فتحت في 1985، كل جنوب غرب الصين، وخصوصا منطقة التيبت ذات الحكم الذاتي، ويعمل في هذه البعثة بحسب موقعها الإلكتروني 200 موظف، بينهم 150 موظفا محليا.