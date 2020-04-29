البنتاغون يقلل من أهمية إطلاق إيران قمرًا اصطناعيًا عسكريًا

قال رئيس قيادة الفضاء الأمريكية إن وزارة الدفاع تعتقد أن قيام إيران بأول عملية إطلاق ناجحة لقمر اصطناعي عسكري في الفضاء لا يمثل أي تهديد استخباراتي.

ويصنف الجيش الأمريكي القمر "نور 1" الذي وضع في المدار في 22 نيسان/أبريل من نوع "3 يو كيوبسات" صغير، وهو عبارة عن ثلاث وحدات صغيرة متلاصقة لا يزيد حجم كل منها على ليتر ويقل وزن كل منها عن 1.3 كيلوغرام، بحسب تغريدة للجنرال جاي ريموند في ساعة متأخرة الأحد.

وكتب: "إيران تقول إن لديها قدرات تصوير -- بالحقيقة إنها كاميرا ويب تتهاوى في الفضاء، من غير المرجح أنها تقدم معلومات استخباراتية"، مضيفًا أن "الفضاء صعب" ومرفقًا العبارة بوسم.

وفيما قلل ريموند من أهمية أي تهديد ناجم عن القمر الاصطناعي، حذرت الولايات المتحدة من أن قدرة طهران على وضعه في الفضاء تعد تقدمًا ملحوظًا في قدرتها الصاروخية البعيدة المدى، ما يمثل تهديدًا أكبر بالنسبة للقوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران الأسبوع الماضي بانتهاك قرار مجلس الأمن الصادر عام 2015 والذي يمنع طهران من أي أنشطة صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

والسبت الماضي، دعا بومبيو الأمم المتحدة إلى تمديد حظر بيع الأسلحة التقليدية لإيران إلى ما بعد مهلة انتهائه في تشرين الأول/أكتوبر، وقال: "على جميع الأمم المحبة للسلام إدانة تطوير إيران لتكنولوجيات قادرة على حمل صواريخ باليستية، والتكاتف من أجل احتواء خطر البرنامج الصاروخي الإيراني".