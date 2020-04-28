إسرائيل تسمح لـ80 ألف عامل فلسطيني بدخول مدنها بعد "إغلاق كورونا"

صادقت الحكومة الإسرائيلية، على دخول 80 ألف عامل فلسطيني للعمل بمناطق المدن المحتلة عام 1948، بعد موافقة الشاباك ومجلس الأمن القومي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح الثلاثاء، إن إسرائيل ستسمح بدخول 80 ألف عامل فلسطيني، ممن يحملون تصاريح عمل بالداخل، ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة وافقت على دخول 65 ألف عامل فلسطيني، يعملون في قطاعي البناء والزراعة، اعتبارًا من يوم الأحد 3 أيار/ مايو المقبل، فيما ستسمح من يوم الثلاثاء لـ15 ألف عامل من العاملين بمجالات الصناعة.

وحسب قرار الحكومة الإسرائيلية، فإنه سيتم منع تجمهرات عند الحواجز العسكرية، حماية من انتشار فيروس كورونا، ولذلك سيكون تصريح العمل لمرة واحدة، بحيث سيبقى العمال في إسرائيل طيلة شهر رمضان، وسيتم ترتيب مبيتهم على مسؤولية المشغلين، وبالتنسيق معهم.

ويقضي القرار أيضا بأن العامل الذي يقرر العودة إلى بيته في الضفة لن يتمكن من العودة إلى إسرائيل قبل انتهاء شهر رمضان.

واتخذ هذا القرار بعد أن عاد عشرات آلاف العمال الفلسطينيين إلى الضفة، بسبب انتشار فيروس كورونا، لكنهم لم يتمكنوا من العودة إلى أعمالهم بسبب أنظمة الطوارئ الإسرائيلية وإغلاق الحواجز العسكرية.

ونقلت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية العبرية عن اتحاد المقاولين، أنه خلال الأسبوع الحالي لم يتواجد سوى 15 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل، بينما كان عددهم في الفترات العادية قرابة 65 ألفا.

وأضافت الصحيفة أنه تم تنسيق فتح الحواجز مع السلطة الفلسطينية، وأن عودة العمال ضرورية للاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني