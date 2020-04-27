ترامب يرغب بالانسحاب من أفغانستان خشية تفشي كورونا بين الجنود الأمريكيين

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب يرغب في الانسحاب بالكامل من أفغانستان، بداعي تفشي فيروس كورونا.

ونقلت قناة "NBC" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن "ترامب أخبر مستشاريه في الأمن القومي برغبته في الانسحاب الكامل من أفغانستان، بسبب تفشي كورونا".

وأضاف المسؤولون أن "ترامب يعتقد أن آلاف الجنود الأمريكيين بأفغانستان يواجهون خطر الإصابة بكورونا، لذلك يرى أنه من المناسب الانسحاب"، لافتين إلى أن "مستشاري ترامب لم يوافقوه الرأي، حيث ربطوا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان خوفا من كورونا، بانسحاب مماثل للدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا".

وتابعوا أنه "رغم أن ترامب حاول إقناع مستشاريه بصحة رأيه إلا أنه لم يفلح في ذلك"، موضحين أن "صبر الرئيس الأمريكي نفذ بسبب التقدم البطيء للمحادثات مع حركة طالبان".

وسحبت وزارة الدفاع الأمريكية موظفيها من أفغانستان في الفترة الماضية، بينما تبحث إبقاء الجنود في قواعد عسكرية محددة بدل الانسحاب من البلاد.

وفي 29 فبراير/ شباط الماضي، شهدت العاصمة القطرية الدوحة اتفاقا بين الولايات المتحدة وطالبان يُمهد الطريق، وفق جدول زمني، إلى انسحاب الولايات المتحدة على نحو تدريجي من أفغانستان، وتبادل الأسرى.