روحاني لأمير قطر: إيران لن تبدأ أي صراع في المنطقة

أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بأن إيران تراقب تحركات الأمريكيين، ولكنها لن تبدأ أي صراع في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني وأمير قطر؛ على خلفية التوتر المتصاعد بين طهران وواشنطن، خلال الأيام الماضية.

وقال روحاني في بيان نشره مكتب الرئاسة الإيرانية، إنه شدد خلال الاتصال على أن "الجمهورية الإسلامية تراقب عن كثب وترصد أنشطة وحركات الأمريكيين، لكنها لن تشرع أبدا في أي صراع أو توتر في المنطقة".

ووصف روحاني وأمير قطر التعاون بين طهران والدوحة بأنه "إيجابي ومتطور"، وشددا على ضرورة تعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين بشكل شامل.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، قد قال الخميس الماضي، إن طهران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمن إيران لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من "التحرش" بالسفن الأمريكية.