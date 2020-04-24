صفقة "كمامات مغشوشة" تتسبب بأزمة جديدة بين كندا والصين

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة الكندية الجمعة أن نحو مليون قناع "كي إن 95" مستوردة من الصين غير مطابقة لمعاييرها ولا يمكن بالتالي توزيعها على العاملين الصحيين الذين تمت تعبئتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة إن وكالة الصحة العامة الكندية "حددت نحو مليون قناع كي إن 95 على أنها غير مطابقة للمواصفات"، مؤكدا بذلك تقارير صحافية.

وأوضح أن هذه الأقنعة "لم توزع على الأقاليم والمناطق" التي تُشارك في مكافحة الفيروس، مشيرا الى انه "سيتم تقييمها لتحديد استخدامها المحتمل في بيئات أخرى" خارج الإطار الصحي.

وتشهد العلاقات بين كندا والصين أزمة غير مسبوقة منذ أن تم في كانون الأول/ديسمبر 2018 اعتقال المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، مينغ وانتشو، في فانكوفر بناء على طلب الولايات المتحدة.