مصريون يحتفلون بنجاة سيدة من "كورونا" بطريقة مثيرة (فيديو)

أثار أهالي قرية مصرية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طريقة احتفالهم المبالغ فيها بسيدة جاءت نتيجة فحصها بفيروس كورونا سلبية.

وظهر في الفيديو عشرات المواطنين الذين انتشروا في شوارع قرية خليل الجندي بمحافظة الفيوم، وهم يرقصون على نغمات الموسيقى، وإطلاق الرصاص، وإشعال النيران.

ويُشاهد في الفيديو سيدة مصرية كبيرة في السن يحوطها عدد من الشباب يدخلون في وصلة رقص احتفالًا بهذه المناسبة، وتُسمع أصوت تقول لهم: ألف مبارك.

وشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو، واستنكروا طريقة الاحتفال، رغم قرارات الدولة بمنع التجمع وحظر التجول، كإجراء احترازي لمنع انتقال فيروس كورونا.



وأرجع أحد مشاركي الفيديو ما حدث إلى "الجهل والاستهتار"، مضيفًا:"الناس غير مقدّرة خطورة الموقف، وتتعامل بشكل عادي جدًا، بالله عليكم الدولة تعمل إيه تاني مع اللي زي دول؟!، كسروا الحظر، وطلعوا ليحتفلوا بسيدة جاءت نتيجتها سلبية من فيروس كورونا".

وأعلنت مصر، يوم الجمعة، 7 حالات وفاة جراء فيروس كورونا، ما رفع وفيات الفيروس إلى 294 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 4092 إصابة، بعد تسجيل 201 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وإجمالي حالات الشفاء بلغ 1075.