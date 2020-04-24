مع تصاعد حدة التوترات.. روحاني يدعو الجيش للحفاظ على "الاستقرار والتأهب"

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قال التلفزيون الرسمي الإيراني إن الرئيس حسن روحاني دعا القوات المسلحة اليوم الجمعة إلى السعي لتحقيق الاستقرار الإقليمي مع الحفاظ على التأهب والحضور القوي، في وقت تتصاعد فيه حرب كلامية مع العدو اللدود الولايات المتحدة. وكان قائد الحرس الثوري الإيراني قد قال أمس الخميس إن طهران ستدمر السفن الحربية الأمريكية إذا تعرض أمن إيران لتهديد في الخليج، وذلك بعد يوم من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران من "التحرش" بالسفن الأمريكية. ونقل التلفزيون الحكومي عن روحاني قوله لوزير الدفاع الإيراني عبر الهاتف "يجب أن نتبع بعناية إستراتيجيات تضمن الاستقرار المستدام للمنطقة مع الحفاظ على التأهب والوجود القوي في المنطقة".