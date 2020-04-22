بومبيو: تنبغي محاسبة إيران على إطلاقها قمرًا صناعيًا عسكريًا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إنه تنبغي محاسبة إيران بعدما أطلق الحرس الثوري أول قمر صناعي عسكري للبلاد.

وأضاف بومبيو خلال مؤتمر صحفي:"أعتقد أنه تنبغي محاسبة الإيرانيين على ما فعلوه،لديهم الآن منظمة عسكرية تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، وتحاول إطلاق قمر صناعي".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إطلاق أول قمر صناعي عسكري للبلاد بنجاح إلى مداره، وذلك في وقت يشهد توترًا بين طهران والولايات المتحدة إزاء برنامجي إيران النووي والصاروخي.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني:"انطلق أول قمر صناعي عسكري إيراني "نور"، هذا الصباح، من صحراء وسط إيران، وكان الإطلاق ناجحًا ووصل القمر الصناعي إلى مداره".

وذكر الحرس الثوري في بيان على موقعه الإلكتروني أن القمر الصناعي (نور) يدور في مدار يبعد 425 كيلومترًا عن سطح الأرض.

وأضاف أنه استخدم الصاروخ (قاصد) في إطلاق القمر الصناعي، لكنه لم يخض بتفاصيل أخرى عن التكنولوجيا المُستخدمة.