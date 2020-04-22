بين السخرية والتشكيك.. الحرس الثوري الإيراني يطلق أول قمر صناعي عسكري للفضاء (فيديو)

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إطلاق أول قمر صناعي عسكري للفضاء يحمل اسم "نور"، حيث جرت عملية الإطلاق في صحراء منطقة مركزي عبر مرحلتين، في حين التحق القمر بنجاح بمداره في الفضاء، وفق موقع أنباء الحرس الثوري "سباه نيوز"

ونشرت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق القمر، واصفة عملية الإطلاق بالناجحة.

🎥 نخستین #ماهواره_نظامی ایران از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت pic.twitter.com/GT02Jr5LPA — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 22, 2020

أما وسائل الإعلام التابعة للمعارضة الإيرانية، فقد رأت أن إطلاق القمر، ربما يشوبه بعض الغموض لا سيما حول حقيقة نجاح عملية التحاق القمر بمداره في الفضاء.

وقالت إذاعة "فردا" المعارضة، إن "مسألة التأكد من صحة إدعاء الحرس الثوري لإطلاقه القمر الصناعي ليست صعبة؛ لأن الكشف ورصد الأقمار التي ينجح إطلاقها في الفضاء بات من اليسير تقنيا، ومن الممكن أن يخرج مسؤولون أمريكيون لاحقا ليكشفوا حقيقة الأمر".

وأضافت أنه "من الغريب للغاية أن يخرج الحرس الثوري في ظل الأوضاع التي تمر إيران بها حاليا مع تفشي كورونا ويعلن عن إطلاق قمر صناعي عسكري هو الأول في تاريخ هذا البلد" مؤكدًة أن "الحرس الثوري عادة ما يبالغ في مسألة قدراته الفضائية".

في السياق، قالت صحيفة "كيهان.لندن" المعارضة، إنه "رغم الأزمة المالية التي تواجهها إيران في ظل أزمة كورونا إلا أن الحرس الثوري خرج يدعي إطلاقه أول قمر صناعي عسكري بنجاح"، لافتة إلى أنه "رغم احتفاء وسائل إعلام التابعة للحرس الثوري بنجاح إطلاق القمر الصناعي إلا أنها لم تنشر مزيدا من التفاصيل حول أداء هذا القمر أو الهدف من إطلاقه في الوقت الراهن".

وأعادت الصحيفة التذكير بالمحاولة الأخيرة للحرس الثوري لإطلاق قمر صناعي باسم "ظفر" في العام الماضي، حيث أكدت أن فشل هذه المحاولة بعد عجز محرك الصاروخ الحامل للقمر وما تلاه من سقوطه أثبت أن قدرات الحرس التقنية والفضائية غير احترافية.

من جهتهم، تفاعل الإيرانيون مع أنباء إطلاق القمر، حيث ربطوا بشكل ساخر بين عملية الإطلاق وجهاز كشف عنه الحرس الثوري أخيرا، زعم قدرته على رصد المصابين بفيروس كورونا في 5 ثوان وعلى بُعد 100 متر.

وتباينت تعليقات الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي بين الترحيب والسخرية والهجوم على إطلاق القمر، بعد محاولات عديدة أجرتها إيران في السابق لإطلاق أقمار صناعية عسكرية انتهت أغلبها بالفشل، لا سيما في ظل الأزمات التي يعانيها المواطنون في الوقت الراهن مع تصاعد أزمة تفشي فيروس كورونا.

وكشفت تعليقات بعض الإيرانيين المرحبين بخطوة إطلاق القمر، أن هذا الإطلاق لم يأت بالأساس لعرض قدرة إيران الفضائية والعسكرية إنما جاء بالتزامن مع ذكرى تأسيس قوات الحرس الثوري والعمل على خروج الحرس في صورة لائقة بعد الإخفاقات التي سجلها أخيرا.

وحملت تعليقات المرحبين بالقمر، سخرية من جهود وزير الاتصالات، محمد جواد آذري جهرمي في إطلاق أقمار صناعية فشل أغلبها وأحرج إيران أمام العالم.

أما الإيرانيون الذين استقبلوا أنباء إطلاق القمر بهجوم وسخرية، فأكدوا أن ثقتهم معدومة في قدرات الحرس الثوري لا سيما المتعلقة بالأمور التقنية والفضاء خاصة بعد فضيحة الجهاز المزعوم لكشف كورونا.

وغردت المواطنة شبنم تعليقا على نبأ إطلاق القمر قائلة، "في ظل الأكاذيب التي يمارسها الحرس الثوري وخاصة جهازه المزعوم لكشف كورونا المسمى مستعان110، ففي رأيكم هل يجب أن نثق في نبأ إطلاق الحرس لقمر صناعي عسكري ناجح".

با توجه به دروغهای سپاه و خصوصا مورد اخیر #مستعان110 به نظرتون چقدر میشه به خبر پرتاب #ماهواره_نظامی اعلام شده از سوی سپاه اعتماد کرد 🤨🤔 https://t.co/8BaRmOoxMP — shabnam (@Shabnam2629) April 22, 2020

من جهته شن صاحب حساب "كومندر" هجوما على الحرس الثوري لما اعتبره تبديدا لأموال الإيرانيين رغم أزمة كورونا حيث قال، "هناك أنباء تفيد بإطلاق الحرس الثوري قمرا صناعيا باسم نور كأول قمر صناعي عسكري، فهل الآن وقت إطلاق أقمار صناعية، ألا ترون المواطنين وهم يموتون"، مضيفا "الحرس الثوري لم يفعل شيئا ولو قليلا لأزمة كورونا، ثم يقول ليس من الممكن أن يوقفنا مجرد فيروس عن تقدمنا، أليس صحيحا، وأقول لك اخرس واشرب عصيرك في صمت".

_ خبر داری سپاه #ماهواره_نور رو به عنوان اولین #ماهواره_نظامی پرتاب کرد فضا؟!

+ الان وقت پرتاب ماهواره بود ؟ نمی‌بینن مردم دارن میمیرن!

_ سپاه کم کار نکرده برا کرونا و این وضعیت، بعدشم یه ویروس نباید از پیشرفت ماجلوگیری کنه که! درسته؟!

+ تو حرف نزن ساندیس خور !

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:)))) pic.twitter.com/odam348nDa — | •°راء شین°• | (@commander_17) April 22, 2020

أما صاحب حساب "موصى" فقد لفت إلى استخدام الحرس الثوري لآية قرآنية كتبها على هيكل القمر الصناعي أثناء إطلاقه وهي آية دعاء الركوب "وما كنا له مقرنين"، فيما علق ساخرا، "الآية المكتوبة على القمر الصناعي دليل على أن الله سخر لنا هذه المركبة".

آیه ای که بر روی ماهواره بر نوشته شده؛ منزّه است خدایی که این مرکب را برای ما مسخَّر ساخت.

یعنی منظور(دور) از مرکب میتونه زمین باشه؟#ماهواره_نور#ماهواره_نظامی pic.twitter.com/sd9nxzUTBz — موصـــــــــیـ (@baakerihaa) April 22, 2020

بدوره، اعتبر القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الأربعاء، أن "إطلاق القمر قفزة في الحصول على المعلومات الإستراتيجية الدفاعية".

وقال سلامي إن "الحرس الثوري حقق قفزة في الحصول على المعلومات الإستراتيجية الدفاعية من خلال إطلاق قمره العسكري الأول للفضاء بنجاح"، مضيفا أن "قمر نور سيوفر لنا أرضية قوية في حروبنا المعلوماتية"، موضحا أن "للقمر أغراضا متعددة منها أنه ينتج قيمة مضافة إستراتيجية بالنسبة لنا في كل من تكنولوجيا المعلومات وحرب المعلومات، بالإضافة إلى إنشاء حقول قوية لنا في حرب المخابرات".

من جانبه، بارك وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد اذري جهرمي، عملية إطلاق الصاروخ، قائلا "لقد اطلعت قبل 3 أسابيع على آخر مراحل إعداد الصاروخ حامل الأقمار الصناعية "قاصد" الذي يعمل بوقود مركب سائل وجامد".