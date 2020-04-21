ترامب: تعليق الهجرة إلى أمريكا سيسري لمدة 60 يوما

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قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، إن قرار تعليق الهجرة إلى الولايات المتحدة سيسري لمدة 60 يوما بدءا من تاريخ توقيع القرار، الذي ياتي بسبب ما تشهده البلاد من تداعيات صحية واقتصادية بسبب جائحة كورونا. وكان الرئيس الأمريكي، قد اكد عبر تغريدة له على تويتر الإثنين، إنه يعتزم توقيع قرار يقضي بتعليق "مؤقت" للهجرة إلى الولايات المتحدة.