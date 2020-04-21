ترامب: تعليق الهجرة إلى أمريكا سيسري لمدة 60 يوما

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الإثنين أنّه سيوقّع "على الأرجح" يوم الأربعاء أمراً تنفيذياً يعلّق بموجبه لمدة 60 يوماً الهجرة إلى الولايات المتّحدة بهدف حماية الوظائف في البلاد، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء يتعلّق حصراً بطلبات الإقامة الدائمة (غرين كارد) ولا يشمل تأشيرات العمل المؤقتة.
وقال ترامب خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطوّرات وباء كوفيد-19 إنّ "وقف الهجرة مؤقتًا سيساعد الأميركيين العاطلين عن العمل"، مشيراً إلى أنّ "هذا التعليق سيسري لمدّة 60 يوماً" قابلة للتمديد أو للتغيير "بناء على الظروف الاقتصادية".
وأضاف "علينا إيلاء الأولوية للعامل الأميركي".