البيت الأبيض يصف تقارير عن نية ترامب طرد فاوتشي بـ"السخيفة"

المصدر: أ ف ب

أكد البيت الأبيض اليوم الإثنين، أن الحديث عن وجود نية لدى الرئيس دونالد ترامب بإقالة انطوني فواتشي أبرز أعضاء الفريق الحكومي الأمريكي لمكافحة فيروس كورونا "سخيف".

وتسارعت الشائعات عن قرب إقالة فاوتشي، وهو ما يريده كثر من مؤيدي ترامب اليمينيين، بعد أن أعاد الرئيس إرسال تغريدة تنتقده مع وسم يطالب بإقالة الطبيب البالغ 79 عاما.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان غيدلي في بيان إن "هذه الثرثرة الإعلامية سخيفة. الرئيس ترامب لن يقيل الدكتور فاوتشي.. الدكتور فاوتشي كان ولا يزال مستشارا موثوقا به للرئيس".

ومطلع الشهر الجاري، عزّزت السلطات الأمريكية الحماية الأمنية لفاوتشي عقب تلقيه تهديدات لمناقضته رؤية ترامب وتفسيراته المبهمة حول هذه الأزمة.

وأكدت وكالة "مارشال" الفيدرالية الأمريكية التابعة لوزارة العدل الخميس، منح حماية أمنية خاصة لخبير الأمراض المعدية الذي بات يحظى بمكانة كبيرة لدى الأمريكيين.

لكنه تعرض للهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المحافظين بعد مخالفته آراء أكدها ترامب حول الفيروس. واتهم أنصار ترامب فاوتشي بأنه عميل لـ"الدولة العميقة" التي تحاول تقويض ادارة الرئيس.