جهاز الحرس الثوري "العجيب" لكشف كورونا يثير سخرية الإيرانيين

أثار الجهاز الذي كشف عنه الحرس الثوري الإيراني، وزعم قدرته على رصد المصابين بفيروس كورونا في غضون 5 ثوان، ومن على بُعد 100 متر، تفاعل الإيرانيين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ استقبله المغردون والمعلقون بموجة من الهجوم والسخرية.

وكان قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، قد كشف مؤخرا عن جهاز ابتكره الحرس، وزعم قدرته على رصد المصابين بفيروس كورونا في غضون 5 ثوان، وعلى بُعد 100 متر، دون الاتصال الفيزيائي أو أخذ عينات من المرضى المصابين بالفيروس.

وما إن تداولت وسائل الإعلام الإيرانية تصريحات قائد الحرس الثوري، ونشرت مقاطع عن الجهاز العجيب المزعوم، حتى تفاعل الإيرانيون عبر موقع "تويتر"، مع أنباء هذا الجهاز؛ في ظل تصاعد أزمة تفشي فيروس كورونا في بلادهم، وعجز سلطات النظام عن حل الأزمة.

وغرد المواطن الإيراني دايي حسن (حذفت تغريدته لاحقا)، تعليقا على جهاز الحرس الثوري بقوله: "لقد كشفوا عن جهاز كشف كورونا علنا، لكي يفهم البعض كيف ينصب عليهم هؤلاء بهذا القدر، فيا حسرة على أمة لا تعلم ما يُحاك ضدها في الخفاء، وكيف تحرق أنظمة الطناجر هذه رؤوس أموالها باسم مشروعات سرية".

بدوره، صب صاحب حساب "آزادي انديشه" جام غضبه على أسلوب إدارة الحرس الثوري في الحياة السياسية والاجتماعية في إيران، حيث كتب: "إن الحرس الثوري يسعى فقط أن يخرج في صورة جيدة، وأن يخفي تخريباته وخداعه للرأي العام".

وشارك المغرد الإيراني تعليقا للخارجية الأمريكية تسخر فيه من جهاز الحرس الثوري المزعوم.

#سپاه فقط سعی میکند خود را خوب نشان داده و بر خرابکاری ها و عوام فریبی هایش سرپوش بگذارد.

اما مگر میشود به این زودی ماجرای شلیکش به #هواپیمای_اوکراینی و کشتار مردم در آبان ماه و آوردن #ویروس به کشور و هزاران دزدی، قاچاق و غیره را فراموش کرد؟

این یکی هم به زودی معلوم شد. pic.twitter.com/fZwy9X8KQw — آزادی اندیشه (@AzadiyehAndishe) April 16, 2020

من جهته، أعاد ميلاد ملكي نشر مقطع فيديو لتصريحات قائد الحرس الثوري للتليفزيون الإيراني أثناء الكشف عن الجهاز، وعلق قائلا: "اليوم أعلن الحرس الثوري عن إنجاز باسم جهاز كشف كورونا، ولكنه يبدو بدائيا وفاضحا للغاية، فالمراسل يريد من السيد سلامي أن يعطي توضيحا مختصرا حتى نرى التجربة في وقت قليل، وهي التجربة التي تبدو نتيجتها غير واضحة أبدا، فيا سادة هذا الأسلوب المخادع، يدعم ألا يصدقكم أحد".

امروز سپاه از دستاوردی به نام #کرونا_یاب رونمایی کرد.

آن هم به شکلی کاملا افتضاح و ابتدایی!

خبرنگار از آقای سلامی می خواهد توضیح مختصری دهد تا با وقت کم آزمایش را ببینیم!

آزمایشی می کنند ولی نتیجه آن کاملا نامشخص هست!

آقایان با این شیوه مزخرف حق بدهید کسی باور نکند. 😶 pic.twitter.com/E9wDO9gGbZ — میلاد ملکی (@Meilad7) April 15, 2020

أما صاحب حساب "دروبول"، فقد سخر من جهاز الحرس الثوري المزعوم وقدرته على رصد كورونا بهذه السرعة، حيث كتب: "لقد اخترعوا جهازا يكشف كورونا عن طريق طبق وهوائي تلفاز، فلننظر ما هي بقية الأشياء التي يستطيعون إنتاجها في الخفاء عن طريق الزيت والكركم والحلبة، فاليابان تعتقد أنها تتقدم ولكنهم لا يعلمون شيئا عن أبنائنا الخضر".