الحرس الثوري الإيراني يزعم ابتكار جهاز يرصد مصابي "كورونا" في 5 ثوان (فيديو)

مع تصاعد أزمة تفشي فيروس كورونا وسط عجز السلطات عن كبح جماح انتشار الوباء، تشهد إيران من آن إلى آخر محاولات "مثيرة للجدل" في محاولات علاج أزمة الفيروس.

فبعد أن ظهرت أدوية ومواد في العاصمة طهران قامت عناصر من قوات الباسيج بتوزعيها من المساجد على المواطنين بزعم أن هذه المواد تقي من فيروس كورونا، كشف الحرس الثوري الإيراني عن جهاز يزعم أنه قادر على تتبع ورصد المصابين بفيروس كورونا على مدى 100 متر وفي 5 ثوان فقط.

وقال قائد الحرس الثوري، اللواء حسين سلامي أثناء مراسم الكشف عن الجهاز المزعوم "إن هذا الجهاز يتتبع هدف كورونا عبر شعاع يصل لمئة متر ثم يرصد تلك النقطة التي تضم المصاب في حين أن هذا الأمر يحدث تقريبًا في حدود 5 ثوان أي بسرعة هائلة وعالية للغاية".

وأضاف سلامي في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني "يقوم الجهاز بعمل هذا بدون أي اتصال فيزيائي بأي مريض أو الحصول على دم إذ إن مهامه لا تحمل أي ضرر".

من جهته، قال مساعد الشؤون الصحية بقوات الحرس الثوري، محمد عبداللهي: "إن هذا الجهاز مثل رادار يشير بدقة إلى أن الفيروس موجود في هذه الجهة كما أنه يمتلك نظاما قادرا على فحص المشتبه بهم دون هجوم".

بدوره، علق المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش على جهاز الحرس الثوري بقوله "هناك العديد من المساعي التي تُبذل في سياق مكافحة كورونا ولكن الأمور التي تستحق الموافقة النهائية من الجهات الصحية قليلة للغاية".

وأشار جهانبور خلال مؤتمر صحفي إلى أن الجهة المعنية بالموافقة على طرح هذا الجهاز ومنح تصريح عمله هي هيئة الدواء والغذاء التابعة لوزارة الصحة، بينما لم يحصل الجهاز على موافقة نهائية من وزارة الصحة وفق ما نقلت إذاعة "فردا".