اسشراء الفساد في إيران .. ديوان المحاسبة يقر بفقدان 4.8 مليار دولار

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، عن فقدان وضياع 4.8 مليار دولار استناداً إلى تقرير ديوان المحاسبة الوطني.
وشدد روحاني في اجتماع لمجلس الوزارء الإيراني على "أهمية المراقبة الحكومية لجميع المؤسسات".
وأضاف أنه "شرح الليلة الماضية لرئيس البنك المركزي (عبد الناصر همتي) بشكل كامل أوضاع البلاد"، وأن "المرشد الإيراني علي خامنئي طلب منه ترك إدارة بعض المؤسسات غير الضرورية للحكومة والتركيز على مكافحة فيروس كورونا".
وتابع "أبلغنا بضرورة التنسيق بين المؤسسات كافة بشأن المساعدات المالية التي تقدم للمواطنين والمرشد أمر بأن تحل الحكومة بدل القطاع الخاص في طرح الأسهم في أسواق البورصة"، ورأى أن "الأوضاع في البلاد ستكون تدريجياً بشكل أفضل والنجاح سيكون في متناول اليد إذا وقفنا جنبا إلى جنب".
وزعم الرئيس الإيراني أن "الوضع الصحي لدينا جيد مقارنة بالدول المتقدمة وحركة تنقل المواطنين انخفضت كثيراً خلال هذه القترة في مقابل ارتفاع حركة نقل السلع والبضائع".