اسشراء الفساد في إيران .. ديوان المحاسبة يقر بفقدان 4.8 مليار دولار

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أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، عن أن تقرير ديوان المحاسبة الوطني كشف فقدان 4.8 مليار دولار، زاعماً أن الأوضاع في البلاد ستعود إلى طبيعتها على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال روحاني في اجتماع لمجلس الوزارء الإيراني، إنه "يشكو من تقرير ديوان المحاسبة الوطني عن فقدان وضياع 4.8 مليار دولار"، مشدداً على أهمية المراقبة الحكومية لجميع المؤسسات. وأضاف أنه "شرح الليلة الماضية لرئيس البنك المركزي (عبد الناصر همتي) بشكل كامل أوضاع البلاد"، مبيناً أن "المرشد الإيراني علي خامنئي طلب منه ترك إدارة بعض المؤسسات غير الضرورية للحكومة والتركيز على مكافحة فيروس كورونا.