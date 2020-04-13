روحاني: العقوبات الأمريكية على قطاع النفط الإيراني غير قانونية‎

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا غير قانونية وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الاثنين، كما دعا إلى التعاون بين البلدين في إطار مجموعة أوبك+. وكان مسؤولون إيرانيون قد قالوا إن العقوبات الأمريكية تعرقل جهود مكافحة فيروس كورونا داخل البلاد. ونقل موقع الرئاسة على الانترنت عن روحاني قوله "العقوبات الأمريكية القاسية وغير المشروعة على إنتاج النفط في إيران وفنزويلا تخالف القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية". وأضاف الرئيس الإيراني "نحتاج إلى مواصلة التعاون لخفض الإنتاج وإعادة الاستقرار إلى الأسعار".