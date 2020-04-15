طباعة اسم ترامب على شيكات الإعانات المخصصة للأمريكيين

ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن وزارة الخزانة الأمريكية أمرت بطبع اسم الرئيس دونالد ترامب على شيكات الإعانات التي تنوي هيئة الإيرادات الداخلية إرسالها إلى عشرات الملايين من الأمريكيين، وهو قرار سيؤخر تسليم تلك الشيكات عدة أيام.

ونقلت الصحيفة الثلاثاء، عن مسؤولين بالإدارة لم تسمهم، أن الشيكات التي سيتم إرسالها بقيمة 1200 دولار للشيك الواحد ستحمل اسم دونالد ترامب.

وتأتي هذه المبالغ في إطار حزمة تبلغ 2.3 تريليون دولار أقرت الشهر الماضي للتخفيف من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد على المواطنين.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية على طلب التعليق.

ويسعى الرئيس ترامب المنتمي للحزب الجمهوري للفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني.